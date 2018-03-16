В Приморье строят рыбзавод по воспроизводству лосося

На реке Маргаритовке в Ольгинском районе Приморского края будет построен новый завод по выращиванию мальков лососевых рыб. Ожидается, что на нем в сезон будет появляться более 10 миллионов мальков. При этом строительство разделено на несколько этапов.

Как отмечает сайт «НСН», выпуск 5 миллионов мальков кеты запланирован на завершающем пятом этапе. В это же время рассчитывается завершить набор персонала и запустить предприятие, полностью обеспечив его заказами. Летом следующего года планируется выйти на объем 10 млн мальков в сезон.

Отметим, что из-за нестабильности морских ресурсов, инвесторы считают, что на Дальнем Востоке необходимо создавать высокоэффективные рыбные фермы по воспроизводству кеты, кижуча и нерки.