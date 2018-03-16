Путин поручил Медведеву ограничить величину кадастровой стоимости недвижимости
16 марта 2018, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ уточнить размеры налогов для физических лиц. Соответствующие поправки Кабмин должен разработать до 15 июля 2018 года.
Согласно приведенной информации, правительство РФ также должно внести в законодательство поправки по совершенствованию порядка определения кадастровой стоимости объектов недвижимости для недопущения применения при налогообложении величины кадастровой стоимости, превышающей величину рыночной стоимости объекта.
Другими задачами правительства Путин обозначил закрепление статуса самозанятых граждан и развитие механизмов оказания социальной помощи, а также законодательное обеспечение улучшения условий для бизнеса. Ответственным назначен премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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