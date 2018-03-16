Ученый-экономист пообещал россиянам значительный рост зарплат в 2018 году

В 2018 году инфляция в России останется на низком уровне, курс рубля будет стабильным, а реальные зарплаты значительно вырастут. Такой прогноз сделал доктор экономических наук Алексей Зубец.

Российский Центральный банк на текущей неделе заявил, что инфляция по итогам 2018-го не должна превысить 4%. Данный показатель фигурирует в сообщении, распространенном пресс-службой регулятора.









Проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, написавший колонку для журнала Forbes, тоже считает, что в этом году инфляции разогнаться не удастся. В целом изложенный в материале прогноз эксперта на 2018-й выглядит весьма благоприятным.

Так, Зубец ждет, что в первом полугодии внутренний валовый продукт (ВВП) увеличится на 3-4%. При этом рост цен в годовом выражении составит менее 4%, как и обещает Центробанк.

Нефтяные котировки, согласно прогнозу экономиста, в 2018 году упасть не должны. Поддержать их на нынешнем, достаточно высоком уровне помогут оптимистичные настроения, воцарившиеся на мировых инвестиционных рынках, считает Алексей Зубец.









По мнению эксперта, не грозит обвал и рублю. Курс национальной валюты, так же, как и в 2017-м, останется стабильным.

На фоне экономического роста до осени текущего года в России со значительным темпом будут повышаться реальные зарплаты, полагает автор прогноза. Одним из лидеров по этому показателю среди субъектов Федерации должен стать Крым. Грядущему увеличению доходов жителей полуострова поспособствует туристический сезон, который в этом году обещает быть особенно удачным по причине досрочной сдачи в эксплуатацию Керченского моста.









Напомним, ранее положительно оценили перспективы отечественной экономики в текущем году американские эксперты. Специалисты Goldman Sachs, одного из самых крупных инвестиционных банков в мире, опубликовали на сайте организации глобальный прогноз, в котором говорится, что в 2018-м российский ВВП увеличится на 3,3%. В министерстве экономического развития РФ ожидают, что данный показатель по итогам года составит не менее 2%.