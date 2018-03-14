ВСМ между Челябинском и Екатеринбургом назвали приоритетным направлением

Вчера, 13 марта, строительство высокоскоростной магистрали, которая соединит Екатеринбург и Челябинск в рамках ВСМ «Евразия» от Москвы до Пекина назвали приоритетным направлением. Стоимость строительства достигает 360 миллиардов рублей.

Отметим, что половину суммы готовы взять на себя предприниматели. Это пять крупных компаний, которые взяли на себя финансирование 20 процентов работы каждая: Русская медная компания, Челябинский трубопрокатный завод, Минимущества Челябинской области, Корпорация развития Среднего Урала и РВМ Высокоскоростные магистрали. Подробности читайте на сайте «Вечерний Челябинск».