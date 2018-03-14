Не Бузовой единой: Построй свой регион

Губернаторов зовут в ток-шоу. Новое телевизионное шоу с призовым фондом в один миллиард рублей скоро стартует на одном из телеканалов. Это стало известно накануне мартовских праздников на заседании наблюдательного совета с участием президента России Владимира Путина, которое проходило в Самаре.

В шоу главы субъектов РФ смогут представить инвестиционный потенциал своих регионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Артема Аветисяна. «В рамках телевизионной программы губернаторы представят свои проекты и расскажут об инвестиционных возможностях своего региона. Все это на дружеской, но соревновательной основе - своеобразная битва регионов за инвесторов. Хотим мотивировать региональные команды искать инвестиционные проекты внутри региона, дать площадку, где инвесторы и регионы могли бы найти друг друга, и дать возможность на всю страну себя показать. Мы назвали проект "Битва за миллиард", призовой фонд 1 млрд рублей», - сказал Аветисян.

Он отметил, что проект вызвал живой интерес у инвесторов: «Мы уже нашли поддержку у ряда частных инвесторов и фондов».