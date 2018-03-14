По информации областной администрации пациент жив

C 2014 года в регионе, в том числе с господдержкой, создано 34 новых производства. В этом году планируется открыть 17 новых предприятий и производственных участков. Такими цифрами отчиталась пресс-служба губернатора Волгоградской области.

Сообщено, что в 2017 году на обновление крупных и средних промышленных предприятий региона направлено 64 миллиарда рублей. Порядка 70% от них приходятся на обрабатывающие производства.

Как отмечают в региональном комитете промышленности и торговли, существенное влияние на формирование инвестиционного портфеля по итогам 2017 года оказали предприятия, реализующие комплексные программы модернизации производства, в их числе — ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка», филиал ПАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС», ТПП «Волгограднефтегаз» ОАО «РИТЭК», АО «Волжский трубный завод», АО «Каустик» и другие.

Положительная динамика отмечается в производстве неметаллических минеральных продуктов — объем инвестиций составил 4,6 миллиарда рублей, что на более чем полмиллиарда выше показателей 2016 года. Рост инвестиций отмечен на АО «Себряковцемент», где реализуется проект стоимостью 5,7 миллиарда рублей по реконструкции технологической линии №7. АО «Волгоградский керамический завод» при поддержке Фонда развития промышленности завершает реализацию инвестпроекта стоимостью 700 миллионов рублей по производству керамогранита.

В химпроизводстве объем инвестиций составил 17,9 миллиарда рублей, что на 1,2 миллиарда рублей больше, чем в 2016 году. Положительную динамику показало ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», готовящееся к запуску нового предприятия по добыче калийных солей и производству хлористого калия в рамках масштабного инвестиционного проекта по освоению Гремячинского месторождения в Волгоградской области.

АО «Каустик» приступило к реализации проекта «Замена ртутного и диафрагменного производства хлора и каустической соды на производство, использующее мембранную технологию», с общим объемом инвестиций 5,6 миллиарда рублей. ООО «Волга индастри» завершило реализацию проекта «Создание импортозамещающего производства химических средств защиты растений», объем освоенных инвестиций — 330 миллионов рублей, создано 45 рабочих мест. ОАО «Волжский оргсинтез» в 2017 году приступил к реализации масштабного инвестиционного проекта по созданию комплекса современной, высокотехнологичной установки «WOCAR» по выработке карбамата МН. Общий объем инвестиций составит более миллиарда рублей.

На 1,6 миллиарда рублей выросли объемы инвестиций в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды. Сейчас показатель составляет 9,1 миллиарда рублей.