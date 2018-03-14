Пушков о "Нафтогазе Украины": "Поздно пить боржоми"
14 марта 2018, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]
Сенатор Алексей Пушков оригинально прокомментировал желание украинской компании "Нафтогаз" доказать "надежность и безопасность" "голубого топлива" через Украину.
"Нафтогаз теперь пытается доказать "надёжность и безопасность" транзита газа через Украину. Но поздно пить боржоми. Раньше надо было думать и доказывать, не доводя отношений с поставщиком до крайней точки. Сами себя наказали", - констатировал российский политик.
Глава российской корпорации "Газпром" Алексей Миллер ранее заявил, что компания ждет доказательств выгоды транзита газа через Украину. В "Нафтогазе" считают, что Украина уже доказала способность обеспечивать транзит газа в самых сложных условиях, передает РИА Новости.
Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление Петра Порошенко о том, что "Нафтогаз" получит от "Газпрома" "все до копейки".
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