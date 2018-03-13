Путин: "Нужно навести порядок в экономике Дагестана"
13 марта 2018, 20:54 [ «Аргументы Недели» ]
Российский президент Владимир Путин в понедельник прилетел в Дагестан и провёл в Махачкале совещание по вопросам социально-экономического развития республики. Президент напомнил, что Дагестан не был дотационной республикой, наоборот, даже был донором в своё время.
Он призвал республиканские власти подумать, чтобы это состояние вернулось в Дагестан, чтобы Дагестан не был на 70 % зависим от дотаций и субсидий из федерального бюджета,- сообщается на сайте Кремля.
"И дело не в том, что жалко из федерального бюджета эти деньги... Дело в том, чтобы поднять собственные производственные мощности, создавать здесь новые рабочие и хорошо оплачиваемые, интересные, высокотехнологичные рабочие места, чтобы вывести Дагестан и жителей Дагестана на новый уровень", - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что одним из факторов, серьёзно тормозящих развитие страны, является коррупция."Есть такая проблема в стране. И Дагестан эта болезнь тоже не обошла стороной", - отметил глава государства.
Президент обозначил ключевые задачи: "повышение уровня реальных доходов и зарплат граждан, создание новых рабочих мест, модернизация инфраструктуры и социальной сферы, максимально учитывая конкурентные преимущества Дагестана.
Эксклюзивное видео: Милонов о предательстве Собчак памяти отца
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес