Российский президент Владимир Путин в понедельник прилетел в Дагестан и провёл в Махачкале совещание по вопросам социально-экономического развития республики. Президент напомнил, что Дагестан не был дотационной республикой, наоборот, даже был донором в своё время.

Он призвал республиканские власти подумать, чтобы это состояние вернулось в Дагестан, чтобы Дагестан не был на 70 % зависим от дотаций и субсидий из федерального бюджета,- сообщается на сайте Кремля.

"И дело не в том, что жалко из федерального бюджета эти деньги... Дело в том, чтобы поднять собственные производственные мощности, создавать здесь новые рабочие и хорошо оплачиваемые, интересные, высокотехнологичные рабочие места, чтобы вывести Дагестан и жителей Дагестана на новый уровень", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что одним из факторов, серьёзно тормозящих развитие страны, является коррупция."Есть такая проблема в стране. И Дагестан эта болезнь тоже не обошла стороной", - отметил глава государства.

Президент обозначил ключевые задачи: "повышение уровня реальных доходов и зарплат граждан, создание новых рабочих мест, модернизация инфраструктуры и социальной сферы, максимально учитывая конкурентные преимущества Дагестана.