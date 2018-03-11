В ближайшее время может начаться экспорт в Турцию мяса, молока и рыбы из РФ

Глава российского министерства сельского хозяйства Александр Ткачев сделал важное заявление. По словам руководителя ведомства, в скором времени может начаться экспорт мяса, рыбы и молока из РФ в Турцию.

Ткачев подчеркнул – Минсельхоз надеется на то, что в самом ближайшем будущем турецкие власти допустят на рынок страны мясомолочную и рыбную продукцию с территории России.

Отмечается, что в настоящий момент Россельхознадзор постоянно контактирует по вышеуказанному вопросу с коллегами из Турции. Российские власти рассчитывают, что продукты из нашей страны будут по достоинству оценены гражданами Турции, передает ТАСС.