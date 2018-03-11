В ближайшее время может начаться экспорт в Турцию мяса, молока и рыбы из РФ
11 марта 2018, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]
Глава российского министерства сельского хозяйства Александр Ткачев сделал важное заявление. По словам руководителя ведомства, в скором времени может начаться экспорт мяса, рыбы и молока из РФ в Турцию.
Ткачев подчеркнул – Минсельхоз надеется на то, что в самом ближайшем будущем турецкие власти допустят на рынок страны мясомолочную и рыбную продукцию с территории России.
Отмечается, что в настоящий момент Россельхознадзор постоянно контактирует по вышеуказанному вопросу с коллегами из Турции. Российские власти рассчитывают, что продукты из нашей страны будут по достоинству оценены гражданами Турции, передает ТАСС.
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