Путин узаконил для россиян за рубежом зарплату в валюте

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому живущие и работающие за рубежом в российских компаниях граждане России смогут получать зарплату в иностранной валюте. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон разрешает операции по выплате зарплаты в валюте сотрудникам филиалов юридических лиц — резидентов, которые находятся вне России, через счета таких филиалов, которые открыты в банках за границей.

Закон также предусматривает возможность получать зарплаты в валюте на счета в российских банках сотрудникам дипломатических представительств, консульских учреждений РФ и гражданам, которых направили на работу за границу федеральные ведомства.

Ранее работающие за границей россияне могли получать зарплату только в рублях и на счета, открытые в российских банках.