Путин узаконил для россиян за рубежом зарплату в валюте
8 марта 2018, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому живущие и работающие за рубежом в российских компаниях граждане России смогут получать зарплату в иностранной валюте. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон разрешает операции по выплате зарплаты в валюте сотрудникам филиалов юридических лиц — резидентов, которые находятся вне России, через счета таких филиалов, которые открыты в банках за границей.
Закон также предусматривает возможность получать зарплаты в валюте на счета в российских банках сотрудникам дипломатических представительств, консульских учреждений РФ и гражданам, которых направили на работу за границу федеральные ведомства.
Ранее работающие за границей россияне могли получать зарплату только в рублях и на счета, открытые в российских банках.
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