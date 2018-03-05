Вечером в понедельник, 5 марта, "Нафтогаз" сообщил, когда будет закрыто представительство в России. Отмечается, что решение о ликвидации офиса уже принято из-за нецелесообразности дальнейшей работы.

Согласно последним данным, наблюдательный совет "Нафтогаза" отдал правлению поручение о проведении всех необходимых действий для полной ликвидации представительства, которое находится в Москве в доме номер 24 на улице Академика Пилюгина. Предполагается, что оно будет закрыто к 12 марта текущего года, передает ТАСС.

Напомним, что в настоящий момент около 90 процентов нефти и газа на территории Украины добывается именно предприятиями "Нафтогаза".





