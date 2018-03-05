Росстат сообщил, что реальный размер пенсий увеличился

В Росстате рассказали, как вырос реальный размер пенсий в России. Согласно последней информации, данный показатель в январе текущего года увеличился на 4,9 процента по сравнению с январем 2017 года.

В основном докладе Росстата уточняется, что данные сравниваются без учета прошлогодней единовременной выплаты. Если же брать ее в расчет, то реальные пенсии в первом месяце 2018 года снизились на 25,2 процента, отмечается на официальном сайте федерального органа.

Уточняется, что средний уровень назначенных пенсий в январе достиг 13,3 тысячи рублей. Кроме того, пенсии по старости в нашей стране с 1 января текущего года власти проиндексировали на 3,7 процента.