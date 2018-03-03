Стала известна средняя зарплата федерального чиновника в России

Средняя зарплата федеральных чиновников 2017 году выросла на 2,7% и составила 118,8 тысячи рублей, сообщил Росстат. Быстрее всего зарплаты росли у сотрудников Федерального казначейства, СКР и Росреестра. Увеличение зарплаты улучшает здоровье, выяснили ученые

В среднем госслужащий зарабатывал в 4,2 раза больше, чем врачи (28088 рублей), в 4 раза больше, чем учителя (29742 рубля) и втрое больше, чем население в целом.

Лидером стал аппарат правительства, чьи сотрудники ежемесячно зарабатывают более 227 тысяч рублей. Месячная зарплата в администрации президента по итогам 2017 года составила в среднем 217,5 тысяч рублей. На третьем месте — Счетная палата со средним показателем зарплаты в 180,7 тысяч рублей.