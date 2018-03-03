Власти США надеются, что "Газпром" и дальше будет поставлять газ на Украину
3 марта 2018, 07:08 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Соединенных Штатов Америки сделали важное заявление насчет поставок газа. Американское руководство рассчитывает, что российская компания "Газпром" и дальше будет поставлять газ на Украину.
Об этом в субботу, 3 марта, сообщила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт. Согласно последней информации, она подчеркнула, что поставки газа ни при каких условиях не должны становиться оружием в ходе политической борьбы.
На своей страничке социальной сети Twitter Науэрт добавила, что Российская Федерация должна продемонстрировать свою надежность как поставщик данного вида сырья.
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