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Власти США надеются, что "Газпром" и дальше будет поставлять газ на Украину

3 марта 2018, 07:08 [ «Аргументы Недели» ]

Власти США надеются, что "Газпром" и дальше будет поставлять газ на Украину
фото: globallookpress.com

Власти Соединенных Штатов Америки сделали важное заявление насчет поставок газа. Американское руководство рассчитывает, что российская компания "Газпром" и дальше будет поставлять газ на Украину.

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Об этом в субботу, 3 марта, сообщила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт. Согласно последней информации, она подчеркнула, что поставки газа ни при каких условиях не должны становиться оружием в ходе политической борьбы.

На своей страничке социальной сети Twitter Науэрт добавила, что Российская Федерация должна продемонстрировать свою надежность как поставщик данного вида сырья.

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Постпред Казахстана при ООН подписал Договор о запрещении ядерного оружия

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Ирина Виторган рассказала о своей беременности в 55 лет и назвала имя дочери

Супруга Эммануила Виторгана Ирина рассказала о рождении дочери, а также обнародовала ее имя. Согласно последним данным, 55-летняя жена актера впервые стала матерью 26 февраля текущего года.

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Сын актера Евгения Леонова рассказал о страданиях отца перед кончиной

Сын одного из самых любимых актеров российских зрителей Евгения Леонова рассказал, как его отец страдал перед кончиной. Андрей Леонов сообщил о состоянии артиста после обширного инфаркта в конце 1980-х.

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Эксперты ФИФА начинают проверки двухкилометровой зоны у стадионов

ЧМ по футболу привлечет в Петербург толпы людей. Желающим на этом подзаработать, придется заранее подготовить документы. Речь идет в первую очередь о магазинах и точках общепита, расположенных поблизости от стадиона.

//Непознанное

Чайки или инопланетяне: жители США были напуганы светящимися объектами в небе

Чайки или инопланетяне: жители США были напуганы светящимися объектами в небе

В небе над американским городом Милуоки, расположенным в штате Висконсин, были зафиксированы странные объекты. Местные жители испугались, поскольку приняли их за космические корабли инопланетян.

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Пять человек стали жертвами непогоды в Нью-Йорке

Пять человек стали жертвами непогоды в Нью-Йорке

Пять жителей Нью-Йорка недавно стали жертвами непогоды. Согласно последней информации, в городе в течение некоторого времени бушевал сильный ветер, падали деревья и обрывались линии электропередачи.

//Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать духи к 8 марта

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать духи к 8 марта

В преддверии 8 марта в Роспотребнадзоре решили дать несколько советов по выбору духов. Оказалось, что для приобретения действительно качественного парфюма необходимо следовать определенным правилам.

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Мария Захарова ответила Киеву по поводу выборов в Крыму

Мария Захарова ответила Киеву по поводу выборов в Крыму

Официальный представитель МИД РФ Мария ЗАХАРОВА заявила, что в Москве удивлены вмешательством Киева в дела России, в частности, в избирательный процесс.

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Родным погибших в лифте Симферополя заплатят

Родным погибших в лифте Симферополя заплатят

Власти Симферополя примут решение о выплате компенсации родственникам женщины и ребенка, погибших в результате падения лифта в одном из многоэтажных домов столицы, заявил глава администрации города Игорь ЛУКАШЕВ.

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Путин призвал США предоставить документы о вмешательстве россиян в выборы

Путин призвал США предоставить документы о вмешательстве россиян в выборы

Президент России Владимир Путин заявил, что США должны предоставить доказательства вмешательства российской стороны в американские выборы. Политик призвал Штаты продемонстрировать документы.

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Польша намерена взыскать с Германии репараций на $850 миллиардов

Польша намерена взыскать с Германии репараций на $850 миллиардов

Польские власти намерены взыскать с Германии 850 миллионов долларов в качестве репараций. Именно в такую сумму Польша оценивает ущерб, нанесенный этой страной в рамках Второй мировой войны.

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Фильм "Нелюбовь" Алексея Звягинцева получил престижную премию "Сезар"

Картина российского режиссера Алексея Звягинцева "Нелюбовь" получила в Париже престижную французскую премию "Сезар". Данная работа завоевала высокую награду в категории "Лучший зарубежный фильм".

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Власти США надеются, что "Газпром" и дальше будет поставлять газ на Украину

Власти США надеются, что "Газпром" и дальше будет поставлять газ на Украину

Власти Соединенных Штатов Америки сделали важное заявление насчет поставок газа. Американское руководство рассчитывает, что российская компания "Газпром" и дальше будет поставлять газ на Украину.

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Депутат Госдумы объяснил, почему США продлили санкции против России

Депутат Госдумы объяснил, почему США продлили санкции против России

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Математику удалось вычислить возможные сроки начала третьей мировой войны

Математику удалось вычислить возможные сроки начала третьей мировой войны

Ученому из Колорадского университета в Боулдере удалось вычислить предельные сроки начала третьей мировой войны. Чтобы сделать выводы, математику пришлось изучить данные о вооруженных столкновениях.

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Ольга Бузова заявила, что новая жена Тарасова во всем ей подражает

Ольга Бузова заявила, что новая жена Тарасова во всем ей подражает

В пятницу, 2 марта, певица и телеведущая Ольга Бузова крайне резко высказалась о новой жене футболиста Дмитрия Тарасова. Анастасия сегодня опубликовала снимок с новым членом семьи – щенком лабрадора.

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Трамп продлил санкции против РФ из-за ситуации на Украине еще на один год

Трамп продлил санкции против РФ из-за ситуации на Украине еще на один год

Вечером в пятницу, 2 марта, Белый дом сделал важное заявление. Согласно последним данным, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп еще на один год продлил санкции в отношении России.

//Общество

Черепашек в Дмитрове спасли от живодеров

Черепашек в Дмитрове спасли от живодеров

Неравнодушная жительница поселка Новосиньково под Дмитровом спасла от холодной смерти двух красноухих черепах. По словам местных жителей, их закопали в снег двое нетрезвых мужчин, которые при попытке образумить их, полезли в драку.

//Культура

Мединский предложил снять политический триллер про Олимпийские игры в Пхенчхане

Мединский предложил снять политический триллер про Олимпийские игры в Пхенчхане

Руководитель Министерства культуры РФ Владимир Мединский в пятницу, 2 марта, выдвинул нестандартную идею. Глава ведомства предложил снять фильм про российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане.

//Общество

В Подмосковье снижается смертность от заболеваний систем кровообращения

В Подмосковье снижается смертность от заболеваний систем кровообращения

В последние годы в Подмосковье постепенно снижается смертность от заболеваний системы кровообращения. За прошедший год этот показатель вырос на 15% и по прогнозам аналитиков будет увеличиваться.

//Общество

Весна пришла в Москву со снегом

Весна пришла в Москву со снегом

Первые выходные марта будут отмечены холодной погодой, при температуре, отстающей от нормы на 4°С. При этом погода будет непростой, так как над Украиной было зафиксировано формирование южного циклона, который будет смещаться на северо-восток.

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На востоке Москвы злоумышленник в медицинской маске украл у женщины $58 тыс.

На востоке Москвы злоумышленник в медицинской маске украл у женщины $58 тыс.

В московском районе Соколиная Гора в пятницу, 2 марта, злоумышленник в медицинской маске ограбил женщину. Преступник, согласно последней информации, вырвал у гражданки кошелек с 58 тыс. долларов.

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Диспансеризацию в Москве можно пройти когда угодно

Диспансеризацию в Москве можно пройти когда угодно

За здоровьем надо следить всегда и в любое время. Современное медицинское оборудование и помощь специалистов помогают провести диспансеризацию значительно быстрее. Поэтому ежегодные диспансеризации в Москве уже стали нормой.

//В мире

Сеть взорвало видео с шаолиньским монахом, протыкающим стекло иглой

Сеть взорвало видео с шаолиньским монахом, протыкающим стекло иглой

В интернете активно обсуждают видеозапись, участником которой является шаолиньский монах. В ролике, о котором идет речь, можно увидеть, как мужчина протыкает швейной иглой квадратный кусок стекла.

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Упущенное время вредит больным раком

Упущенное время вредит больным раком

Люди начинают обращаться к врачам тогда, когда их начинает что-то беспокоить и поэтому теряют драгоценное время для лечения. Если у онкологического пациента возникают жалобы на свое состояние, то это говорит уже о запущенном заболевании.

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И у котов будет праздник

И у котов будет праздник

В Керчи произошло необычное событие. Местные любимцы жителей кот Мостик – символ строящегося Крымского моста и кот Снежок, живущий в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике, принимали поздравления в честь дня кошек.

//Общество

Появилось сообщение о заложенной в ТЦ "Охотный ряд" бомбе

Появилось сообщение о заложенной в ТЦ "Охотный ряд" бомбе

В пятницу в столичную полицию поступило анонимное сообщение о бомбе, якобы заложенной в одном из торговых центров города. Согласно последней информации, речь идет об "Охотном ряде" в центре Москвы.

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