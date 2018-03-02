"Газпром" сегодня поставит абсолютный исторический рекорд экспорта газа в ЕС

В пятницу, 2 марта, "Газпром" намерен поставить в ЕС не менее 718 миллионов кубов газа. Об этом сообщил председатель правления российской компании Алексей Миллер.

Согласно последней информации, сегодня будет зафиксирован абсолютный исторический рекорд поставки газа на территорию Европы за сутки, передает РИА "Новости".