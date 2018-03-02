"Газпром": контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа будут расторгнуты
2 марта 2018, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в пятницу сделал важное заявление. По его словам, компания приняла решение расторгнуть контракты на поставку и транзит газа с украинским "Нафтогазом".
Миллер подчеркнул, что Стокгольмский арбитраж ранее принял решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" и взыскал с первой компании 4,637 миллиарда долларов в пользу второй в качестве компенсации за то, что газ через Украину был поставлен не до конца, передает РИА "Новости". Затем после зачета встречных требований арбитры постановили, что выплаты со стороны России должны составить 2,56 миллиарда долларов.
Как уточнил председатель правления "Газпрома", соответствующее решение довольно сильно нарушило баланс интересов компаний по контрактам.
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