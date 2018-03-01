Эксперты назвали самую серьёзную угрозу для мирового бизнеса

Международная консалтинговая компания опубликовала результаты исследования, в котором рассматривались риски для мирового бизнеса. В 2018 году больше всего аналитики обеспокоены угрозами со стороны киберпространства. Ученые предупреждают о кибератаках инопланетян

Как считают эксперты, хакеры могут серьезно повлиять на мировой бизнес.

Помимо этого, в первой пятерке оказались нестабильность в геополитике, скорость технологических изменений, протекционизм и популизм. Также специалисты назвали угрозы, которые препятствуют росту экономики, в частности – дестабилизирующее влияние новых технологий, изменение поведения клиентов, а также каналов сбыта.