Михаил Делягин считает опасной непредсказуемость российской банковской системы

Российский экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин раскритиковал действия российской банковской системы. Делягин назвал крайне опасной непредсказуемость национальной банковской системы.

20 февраля Центробанк сообщил, что за январь 2018 года со счетов физических лиц ушло 453 миллиарда рублей. Это в три раза больше аналогичного показателя за январь прошлого года.

По словам Делягина, один из крупнейших российских банков - "самый цивилизованный банк России". "Когда приносят в него деньги, там не спрашивают, откуда деньги, а когда приходят деньги забирать, вопросы сразу появляются, а если берутся возвращать, то только в безналичной форме и т.д", - сказал экономист в интервью НСН.

По мнению Делягина, "стоит вопрос о непредсказуемости регулятора и банковской системы. Выкидываются фокусы, которые невозможно предвидеть".

"Я не мог поверить, что АСВ подает в суд на людей, которые забрали свои деньги за две недели до его закрытия. Связываясь с российскими банками, вы связываетесь с абсолютной непредсказуемостью и шизофренией. После такого лучше зарыть свои деньги у себя в огороде", - считает известный экономист.

"Нужно последовательно очищать от криминала, от «серых», теневых схем банковскую систему, ТЭК, производственные и строительные отрасли", - сказал сегодня Владимир Путин на коллегии МВД и сообщил: "Я завтра буду говорить об этом в Послании".