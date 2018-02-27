Эксперт прогнозирует рост биткоина до $50 тысяч

Эксперт по криптовалюте прогнозирует рост биткоина до $50 тысяч до конца 2018 года. Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин назвал причины роста биткоина.

Как отметил эксперт, в период с февраля 2017 по февраль 2018 года биткоин вырос на порядок. "Говорить, что биткоин вернулся к росту, — это спекулятивная точка зрения последних двух месяцев. Вырос до $20 тыс., упал до $6 тыс., сейчас вернулся до $10 тыс. с хвостиком. Это нормальная ситуация", - пояснил Припачкин в интервью RT.

По его прогнозу, криптовалюта стратегически продолжит рост, но будут пиковые колебания. "Возможны колебания пиковые: в 2 или в 2,5 раза", - считает Припачкин. "Рубеж, который будет преодолён в марте, — это $14—16 тыс., к концу года — в пределах от $30 до $50 тыс.", - предрекает глава РАКИБ.

Припачкин также отметил, что на рынке криптовалют в настоящее время позитивный фон, поэтому биткоин будет расти.

Ранее биткоин превысил отметку в $10 тыс. после падения 5 февраля, когда он подешевел до $6,97 тыс. По состоянию на 07:59 мск 27 февраля, по данным CoinMarketCap, биткоин дорожал на 6,68% — до $10,37 тыс.