Немецкие СМИ пугают страну "потерями" от "Северного потока — 2" из-за строительства газопровода. О том, что немецкие потребители могут понести дополнительные потери, пишет Der Spiegel.

Издание, ссылаясь на правительственные документы, сообщает, что реализация проекта "Северный поток — 2" потребует строительства в Германии связывающего участка газопровода стоимостью в 2,7 миллиарда евро, в средства на прокладку этой линии должны выделить крупные немецкие энергетические компании, которые будут использовать газопровод.

В издании предупредили, что энергетики постараются покрыть часть своих расходов за счет потребителей. Der Spiegel отмечает, что ряд восточноевропейских государств выступают против строительства этого газопровода. По данным издания, власти Германии, напротив, активно его поддерживает.

Против "Северного потока-2" украинские власти. Киев боится потерять доходы от транзита российского газа. США надеются на экспорт в Европу своего СПГ.

"Северный поток — 2" мощностью 55 млрд кубометров газа в год должен пройти от побережья России через Балтийское море до Германии.