Юнкер: Евросоюзу придется сократить расходы на свои программы после Brexit
23 февраля 2018, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в рамках пресс-конференции саммита Евросоюза заявил, что организации после выхода Великобритании из ее состава придется существенно сократить свои расходы.
По словам Юнкера, Европейский союз после Brexit будет вынужден сократить две крупнейшие программы – политику Сбалансированного развития регионов ЕС, а также Общую аграрную политику. Глава ЕК уточнил, что в противном случае придется сокращать все остальные программы организации примерно на 45 процентов.
Как отмечает ТАСС, Жан-Клод Юнкер предупреждает, что эти действия неизбежно приведут к увеличению взносов стран-членов Евросоюза в его бюджет.
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