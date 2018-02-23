Юнкер: Евросоюзу придется сократить расходы на свои программы после Brexit

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в рамках пресс-конференции саммита Евросоюза заявил, что организации после выхода Великобритании из ее состава придется существенно сократить свои расходы.

По словам Юнкера, Европейский союз после Brexit будет вынужден сократить две крупнейшие программы – политику Сбалансированного развития регионов ЕС, а также Общую аграрную политику. Глава ЕК уточнил, что в противном случае придется сокращать все остальные программы организации примерно на 45 процентов.

Как отмечает ТАСС, Жан-Клод Юнкер предупреждает, что эти действия неизбежно приведут к увеличению взносов стран-членов Евросоюза в его бюджет.