23 февраля вступили в силу новые правила отнесения граждан к категории «обманутых дольщиков». Приказом Минстроя России расширен круг лиц, которые могут претендовать на этот статус.

Теперь к «обманутым дольщикам» могут быть отнесены люди, в отношении которых имели место двойные продажи. Раньше дома, в которых квартиры перепродавались несколько раз, не признавались проблемными.

Приказ сокращает срок, необходимый для признания объекта проблемным. Раньше инициировать включение данных о покупателе квартиры в реестр обманутых дольщиков можно было только спустя 9 месяцев с момента, как застройщик перестал исполнять свои обязательства по договору. Теперь для этого достаточно 6 месяцев.

Объекты строительства теперь относятся к проблемным, если в отношении застройщика введена одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве. При этом нарушение застройщиком проектной документации больше не является препятствием для этого.

Покупатель теперь должен представить копию судебного акта о включении его в реестр требований кредиторов о передаче жилых помещений для включения в реестр "обманутых дольщиков".

Зато покупатели нежилых помещений, в том числе апартаментов, по новым правилам теряют право воспользоваться господдержкой, информирует «Российская газета».