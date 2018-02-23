23 февраля вступают в силу новые правила для "обманутых дольщиков"
23 февраля 2018, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]
23 февраля вступили в силу новые правила отнесения граждан к категории «обманутых дольщиков». Приказом Минстроя России расширен круг лиц, которые могут претендовать на этот статус.
Теперь к «обманутым дольщикам» могут быть отнесены люди, в отношении которых имели место двойные продажи. Раньше дома, в которых квартиры перепродавались несколько раз, не признавались проблемными.
Приказ сокращает срок, необходимый для признания объекта проблемным. Раньше инициировать включение данных о покупателе квартиры в реестр обманутых дольщиков можно было только спустя 9 месяцев с момента, как застройщик перестал исполнять свои обязательства по договору. Теперь для этого достаточно 6 месяцев.
Объекты строительства теперь относятся к проблемным, если в отношении застройщика введена одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве. При этом нарушение застройщиком проектной документации больше не является препятствием для этого.
Покупатель теперь должен представить копию судебного акта о включении его в реестр требований кредиторов о передаче жилых помещений для включения в реестр "обманутых дольщиков".
Зато покупатели нежилых помещений, в том числе апартаментов, по новым правилам теряют право воспользоваться господдержкой, информирует «Российская газета».