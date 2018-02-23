Эксперт назвал последствия запрета России на молочную продукции из Беларуси

Эксперт Дмитрий Журавлев назвал последствия запрета России на молочную продукции из Беларуси.

Россельхознадзор принял решение запретить поставки белорусской молочной продукции в Россию с 26 февраля.

Специалисты ведомства сочли, что Белоруссия продолжает поставлять на российский рынок небезопасную продукцию, сообщает "Экономика сегодня". Под ограничения, кроме молока, попали пастеризованные, стерилизованные, концентрированные, консервированные и сгущенные сливки, молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотки, концентрат сывороточного и молочного белка.

Дмитрий Журавлев рассказал, что Белоруссия поставляет в Россию сельхозпродукцию из польского сырья, а более качественную, из своего сырья, - на Запад. Известно, что высококачественные продукты гораздо дороже.

Чтобы пробиться на европейский рынок, где Белоруссию не ждут, тем более что она не только не член ЕС, но и "инфан террибль", белорусские продукты должны быть очень высокого качества.

Как отметил эксперт, возможно, белорусы считают, что Запад они смогут взять качеством, а Россию - ценой.

По словам Журавлева, "белорусские производители сидят на двух стульях, сбывая и в Россию, и в Европу". Эксперт подчеркнул, что если Россия поднимет требования к импорту, производителю придется это принять.

По его мнению, Россия может сама закрывать собственные потребности, особенно молока, мяса птицы. Единственно не быстро развивается сегмент сельского хозяйства - это крупный рогатый скот. "Так что основания и возможности отказаться от белорусского импорта у нас есть, но сохраняется он по объективным причинам - у нас общий рынок, у них низкие цены", - сказал Журавлев.