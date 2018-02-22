Forbes опубликовал новый рейтинг «Короли госзаказа». Топ-10 крупнейших подрядчиков госзаказа сменил лидера и обновился более чем наполовину.

Новым лидером стала группа компаний «1520», принадлежащая Алексею Крапивину, сыну бывшего советника главы РЖД, и его партнерам. Сумма государственных подрядов, в основном от РЖД, составила у них 218 миллиардов рублей. В тройку также вошли ТМК Дмитрия Пумпянского и «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Они заработали 173 миллиарда рублей и 88 миллиардов рублей соответственно. А предыдущий лидер, компания «Петон», получившая в прошлом году два крупных заказа от «Газпрома», выбыла из первой десятки.

Десять крупнейших подрядчиков получили от государственных структур в общей сложности более 800 миллиардов рублей. Заказчиками выступали крупнейшие госкомпании, включая «Газпром», РЖД и «Роснефть».

Прозрачность государственных закупок в 2017 году уменьшилась. По распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева, данные о подрядчиках и поставщиках могут не раскрываться. Это решение было продиктовано стремлением защитить российский бизнес от зарубежных санкций, пишет Lenta.ru