Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в своём ежегодном послании региональному парламенту, прозвучавшем вчера, 21 февраля, сообщил, что по планам в марте этого года проект Стратегии развития Челябинской области до 2035 года на широкое профессиональное и общественное обсуждение.

В этой стратегии есть ряд направлений, которые в ближайшем будущем должны стать «точками роста» Южного Урала. Ведущий эксперт по разработке стратегии социально-экономического развития Челябинской области, кандидат экономических наук, директор ООО «Соинвест» Анастасия Кузьминова рассказала, на что делают ставку руководители региона.

«...давайте отодвинем ржавое железо в сторону и посмотрим, что же оно привычно скрывает от глаз, - предлагает Анастасия Кузьминова. - Есть несколько сфер, которые продолжают плюсовать уже много лет и плюсуют сейчас, на которые можно делать ставку».

В первую очередь, она приводит впечатляющую статистику роста отрасли приборостроения - 141,6% в «Производстве компьютеров, электронных и оптических изделий».

«В эту группу входят приоритетные для региона контрольно-измерительные приборы и компоненты электроники. Вообще тема сенсорики, автоматики, межмашинного взаимодействия, интернета вещей – это, пожалуй, наш самый сильный региональный козырь», - считает автор комментария.









Ещё одно перспективное для южноуральской экономики направление – нефтегазмаш, поскольку в ближайшие десятилетия Россия продолжит добывать нефть.

А в военно-промышленном комплексе, который также широко представлен в Челябинской области Анастасия Кузьминова предсказывает множество открытий. Но они произойдут только если госкорпорации достанут проекты из тумбочек отраслевых НИИ и КБ.

Также широкие возможности даст сотрудничество с «Ростехом», «Росатомом» и «Роскосмосом». И сейчас областное правительство прилагает в этом направлении множество усилий.

Хорошие показатели, по мнению эксперта, демонстрируют и информационные технологии. Подтверждение тому - открытие представительства Сколково в IT-парке. Большой потенциал скрыт в «рукастом» малом бизнесе, медицине, образовании.

Хорошо растущему сельскому хозяйству, требуется новый ресурс роста — выход на экспорт.

«Мы это прописали приоритетом в стратегии, и в этом направлении нам нужно двигаться вместе с соседними регионами – там мы достигнем гораздо большего, и в плане завоевания внешних рынков, и в плане внутренних процессов, включая автоматизацию, импортозамещение по кормовым добавкам, медикаментам, племени», - уверена автор.

В своём комментарии эксперт соглашается с тем, что проект развития Челябинской области выглядит сложным и рискованным. Чтобы достичь успеха, Южному Уралу придётся выйти из привычной колеи третьего технологического уклада, где господствует грязная и тяжёлая промышленность, сломать стереотипы и войти в новую жизнь. И с реализацией этих многобещающих перспектив нам стоит поторопиться. По мнению эксперта, «окно» возможностей закроется через 2-3 года.