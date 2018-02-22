Центробанк: россияне перестают сберегать и все больше кредитуются

Рост розничного кредитования свидетельствует о постепенном переходе населения от сберегательной модели поведения и к потребительской и пока не несет существенных инфляционных рисков.

Согласно представленному регулятором обзору, в 2017 году прирост остатков средств на депозитах составил 1,1 трлн рублей, тогда как в 2016 году он сократился на 2 трлн рублей, сообщает "Экономика сегодня".

Центробанк отметил рост кредитной активности по всем направлениям кредитной розницы в 4-м квартале. В настоящее время настроения населения улучшаются, россияне больше склоняются к потреблению.

Как сообщалось в ноябре, граждане России с середины 2017 года начали отходить от сберегательной модели поведения и все чаще берут потребительские кредиты, сообщается в опубликованных аналитических материалах Банка России.