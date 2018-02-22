Почему рыба дороже мяса

Почему морепродукты в стране зачастую дороже мяса. Каждый новый руководитель Росрыболовства обещает своими костьми лечь, но обеспечить «дорогих россиян» вкусной рыбой, которую можно купить, несмотря даже на всё тощающий кошелёк. Но руководители меняются, а рыбка всё дорожает и дорожает. Кто виноват? И что делать?



Обычно по законам нормального рынка любой продукт дорожает, если спрос превалирует над предложением. В нашей стране всё наоборот. Прошлый – 2017 год стал рекордным по улову за четверть века. В 2017 году отечественные рыболовные компании отгрузили почти 5 млн тонн – по 33 кг на каждого жителя страны! Это позволило выйти на четвёртое место в мире.



Между тем внутреннее потребление рыбопродуктов крутится около 1,5–2 миллионов тонн. Особенно резко потребление рухнуло после 2014 года. До того кризиса, по данным Росстата, на душу россиянина приходилось 22,7 килограмма (что соответствует медицинским нормам) и почти сравнялось с советскими временами – 24 кг. Однако уже в 2015 году потребление начало снижаться и составило менее 20 килограммов при подорожании на 20%. В 2016 году из-за снижения покупательной способности потребление упало почти в два раза – практически до 10–11! В 2017-м, хотя подведены только предварительные итоги, оно балансирует на этих же цифрах при подорожании в среднем по стране на 4%. Чиновники «от рыбы» уверяют нас, что рыба и не может стоить дешевле мяса. Мол, труд рыбака стоит дорого, специальные рыболовецкие суда вообще на вес золота, а РЖД заламывает цену за доставку. По официальным данным, рыбаки в среднем получают действительно неплохие деньги – больше 50 тысяч рублей в месяц. Но и в море они проводят почти полгода. Рыболовецкий флот изношен даже по официальным оценкам Росрыболовства более чем на 90%. А по словам самих рыбаков, «ходим на честном слове и сломанном киле».



Во многих капиталистических странах, где бал тоже правит рынок, но чиновники пекутся о здоровье своего населения, приняты законы, ограничивающие наценку на рыбу в рознице.



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