СМИ: арестованный во Франции Керимов договорился о покупке банка «Возрождение»

Российский сенатор от Дагестана и бизнесмен Сулейман Керимов договорился о покупке банка «Возрождение» с братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. Условия сделки неизвестны.

Об успешном завершении переговоров рассказали источники агентства Reuters. Агентство отмечает, что соглашение может не предусматривать реального движения денежных средств, доля Ананьевых передана под контроль сенатора в счет обязательств собственников перед структурами Керимова.

Ананьевы по предписанию ЦБР должны снизить долю в Возрождении до 10 процентов, на это регулятор отвел им 90 дней. Предписание было выдано из-за санации другого банка Ананьевых - Промсвязьбанка - в середине декабря 2017 года.

Сулеймана Керимова задержали в аэропорту Ниццы 20 ноября 2017 года. Французские власти подозревают его в уклонении от уплаты налогов на сумму 400 млн евро при покупке элитной недвижимости во Франции. Сейчас он находится в Ницце под подпиской о невыезде.

В начале февраля сообщалось, что французская прокуратура разрешила российскому сенатору, бизнесмену Сулейману Керимову вновь посетить Россию.