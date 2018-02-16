ЦБ хочет запретить уличные табло с информацией о курсах валют

ЦБ в скором времени может запретить размещать информацию о курсах иностранной валюты на табло, расположенных на улицах. Согласно последним данным, регулятор уже опубликовал соответствующий проект.

В документе подчеркивается, что банк не будет иметь права демонстрировать информацию о курсах валют за пределами помещения. Таким образом, запрет распространяется не только на табло, но также на щиты, стенды, перетяжки и прочие элементы, передает РИА "Новости".

Кроме того, отмечается, что кассовый работник до получения денежных средств клиента будет обязан предоставить ему информацию об установленном курсе валюты на момент обмена и получить от человека устное согласие на проведение операции.