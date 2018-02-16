«Территория бизнеса» стала призёром на всероссийском конкурсе

Челябинский проект «Территория Бизнеса» стал призером всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития России. Конкурс проводился Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ).

От Челябинской области было подано 17 заявок на участие. «Территория Бизнеса» приняла участие в номинации «Создание условий, направленных на рост экономического потенциала региона». «Территория Бизнеса» - это единый офис поддержки предпринимателей области по принципу «одного окна», который создан по поручению губернатора Бориса Дубровского. Там создан центр предоставления финансовых и консультационных услуг для предпринимателей, проходит их обучение, для работы с бизнесом привлекаются негосударственные организации для предоставления услуг.

«В реализацию проекта «Территория Бизнеса» вложено много сил. Победа в конкурсе - большая честь для нас и подтверждение того, что задача Губернатора Челябинской области выполнена. Будем рады, если наш опыт будет полезен другим регионам», - подчеркнул Генеральный директор Фонда развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области Артур Юсупов.

Как ранее отмечал губернатор Борис Дубровский, весь 2017 год был посвящен масштабной перезагрузке системы поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе. Одной из самых успешных практик стало создание МФЦ «Территория бизнеса», где реализован принцип «одного окна» в предоставлении услуг для предпринимателей. В числе приоритетов - поддержка малого бизнеса в моногородах, что позволило сохранить 2,5 тысячи рабочих мест. Регион плотно включился в создание территорий опережающего социально-экономического развития. Активно ведется переориентация на возвратные инструменты финансовой поддержки. Создан и обрабатывает первые заявки региональный Центр микрофинансирования, предоставляющий заемные средства бизнесу под 7,7% годовых.

Диплом получил Министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников.

Кроме «Территории Бизнеса» в номинации «Создание условий, направленных на рост экономического потенциала региона» призерами стали «Перевод государственных услуг в сфере строительства в электронный вид и переход на межведомственное электронное взаимодействие» из Москвы и проект «7 шагов по развитию экономики муниципальных образований Тюменской области».

Всего для участия в конкурсе было подано 533 заявки из 77 субъектов страны, во второй этап конкурса смогли пробиться лишь 89 практик из 43 регионов.