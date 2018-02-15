Налогу на движимое имущество ищут альтернативу

Минфин РФ хочет отменить налог на движимое имущество в России и ищет ему альтернативу, чтобы такая отмена не привела к потерям региональных бюджетов, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Всего 25 субъектов федерации отказались от введения налога или ввели со льготами, сообщил он. В результате, по оценке Минфина, в бюджет регионов поступит лишь 58 млрд руб., сказал Силуанов.

По его словам, в качестве альтернативы рассматриваются разные источники. Отвечая на вопрос о том, может ли налог с продаж стать такой альтернативой, министр заявил, что такой налог не в лучшей степени себя зарекомендовал в прошлом.

Силуанов также подчеркнул, что налоговая система должна способствовать росту экономики, а сбор, который заменит налог на движимое имущество, должен меньше давить на бизнес.