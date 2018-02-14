Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет

Российским школьникам следует учиться азам бизнеса, полагает экс-министр финансов России Алексей Кудрин. По его словам, начинать развивать предпринимательские способности необходимо с 14 лет.

Об этом он заявил во время выступления на Дне молодёжного предпринимательства в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

При этом экс-глава Минфина подчеркнул, что Россия на сегодняшний день отстает от других государств по количеству лиц, занятых предпринимательской деятельностью.

"Надо учить предпринимательству со школы, с 14 лет уже можно работать в бизнесе. Можно и раньше, но с разрешения родителей," - считает Кудрин. Будущее, по его мнению, за креативным сектором. Если молодые предприниматели пойдут туда, они не ошибутся.

Глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в Сочи на финале Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" заявил о неизбежной необходимости повысить в России пенсионный возраст.