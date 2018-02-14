Новак: у России нет задачи "прибежать первой" на рынке нефти
14 февраля 2018, 21:39 [ «Аргументы Недели» ]
Перед Россией не стоит задача бежать самой первой на мировом рынке нефти, сказал глава Минэнерго страны Александр Новак, комментируя прогнозы о том, что в 2018 году США может занять первое место по добыче нефти в мире.
«Вы так сильно следите, кто кого обгонит, у нас нет задачи, кто первый прибежит», — сказал Новак журналистам. Он также подчеркнул, что власти спокойно относятся к энергетической политике США.
Глава Минэнерго РФ сообщил после заседания саудовско-российской рабочей группы,, что избыток запасов нефти в мире снизился примерно до 100 млн баррелей. Как считает министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих, нефтедобывающим странам в первую очередь необходимо думать о рисках резкого роста спроса на нефть после 2020 года, а не о месте США в мировой добыче.