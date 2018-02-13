Рост инфляции в России сократился до исторического минимума

Минэкономразвития РФ сообщило о снижении годовой потребительской инфляции до исторического минимума. По итогам 2017 года она составляла 2,5%, а в январе опустилась до отметки в 2,2%.

Помимо этого, наблюдается возобновившееся общее снижение уровня цен в группе продовольственных товаров, а рост цен на услуги заметно снизился. По мнению специалистов, эта тенденция не является временной, а означает общее замедление уровня инфляции. Минэкономразвития прогнозирует, что в феврале 2018 года месячная инфляция составит всего 0,2-0,3%, годовая к июню снизится до 2%, а к концу 2018 года составит в итоге около 2,2-2,3% - сообщает РБК.