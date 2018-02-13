Снять наличные на кассе магазина можно будет уже в этом году

Сбербанк активно занимается развитием системы снятия наличных через POS-терминалы на кассах магазинов и планирует внедрить технологию для массового использования уже в 2018 году. Изначально обналичить таким образом можно будет не более 5000 рублей.

Сейчас технология проходит этап тестирования, и эксперты положительно оценивают её возможное влияние на российский рынок. Для сравнения, в Штатах эта система работает успешно: чтобы снять наличку в магазине или на заправке, достаточно совершить покупку на некоторую сумму и попросить кэшбэк: система спишет с карты сумму покупки и выданных денег.

Предположительно можно ожидать, что первыми в новую систему войдут крупные сетевые магазины.