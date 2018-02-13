Путину показали редкие алмазы, добытые в России

Владимир Путин провёл рабочую встречу с генеральным директором акционерной компании "АЛРОСА" Сергеем Ивановым. Иванов доложил российскому президенту результаты деятельности алмазодобывающей корпорации за прошлый год и январь текущего года.

Иванов рассказал Путину о произошедшей в минувшем году аварии на руднике "Мир" и ликвидации последствий ЧП, о работе с родственниками сотрудников рудника, пропавших без вести.

По данным Иванова, компания вышла на рекордный уровень алмазодобычи по итогам 2017 года. "Такой объём был в последний раз зафиксирован в 1990 году. Мы добыли почти 40 миллионов карат алмазов", - сообщил он.

Особо глава "АЛРОСА" рассказал о двух алмазах, добытых в конце прошлого года: Это самые дорогие по стоимости алмазы, добытые за всю историю российской и советской алмазодобычи. Это уникальный розовый алмаз – 28 карат – уникальных цветовых характеристик". Как отметил Иванов, такие алмазы выглядят как самое обыкновенное стекло, но самое главное, розовые всегда самые дорогие на аукционах.