Американский миллиардер заявил о приближении «худшего в истории» кризиса

Мир ждет «худший в истории» экономический кризис. С таким прогнозом выступил американский предприниматель Джим Роджерс.

Миллиардер констатировал, что ведущие экономики, прежде всего США, накопили огромное количество долгов. По мнению Роджерса, это приведет к катастрофическим последствиям, когда рыночные активы начнут обесцениваться. Из слов бизнесмена следует, что глобальная рецессия приближается, однако конкретных дат он не назвал, пишет «Русская весна».

Неделю назад на американских биржах произошел резкий обвал. Вслед за этим стали появляться предсказания аналитиков о скором начале новой Великой депрессии.