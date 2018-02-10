МВФ оценил объем теневой экономики на Украине

Международный валютный фонд оценил размер теневого сектора в структуре экономики Украины. В соответствии с докладом экспертов, размер теневой экономики Незалежной составляет 44,8% ВВП.

Это превышает показатели Гвинеи, Нигера, Сенегала, Того и многих других. Отмечается, что в развитых странах уровень ВВП колеблется от 7 до 15%.

Исследователи проанализировали данные различных секторов экономики, в том числе и ВВП, которые приходятся на криминальную деятельность, производство домохозяйств для собственных нужд, а также законную экономику, которую нельзя вычислить статистически.

Объем теневой экономики в России, согласно подсчетам западных экспертов, составил 33,7 процента от ВВП. Однако по данным российских экспертов она составляет не более 20-25 процентов.