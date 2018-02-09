"Мегафон" и МТС получат предписания за высокие тарифы в Крыму

Сегодня, 9 февраля, на официальном сайте ФАС России появилась информация о деятельности комиссии, на которой обсуждался вопрос стоимости услуг сотовых операторов на территории Крымского полуострова.

ФАС заставил сотовых операторов в Крыму понижать цены на роуминг. После того как это сделали Tele2 и "БиЛайн", вынуждены будут уронить тарифы и остальные компании "большой четверки".

В Tele2 поясняли ТАСС, что снижение цен на роуминг в Крыму стало возможным за счет уменьшения межоператорских тарифов, благодаря совместным усилиям Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и участников рынка.