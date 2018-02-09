Европа вскоре столкнется с дефицитом газа и с ростом цен на него, предсказал зампред главы "Газпрома" Александр Медведев. Россия может нарастить поставки, но Европа должна уже сейчас задуматься, как покрывать дефицит.

Уже через год наша страна может нарастить долю на европейском газовом рынке до 40 процентов. При этом страны Европы должны готовиться к тому, что на этом рынке может возникнуть дефицит топлива и к увеличению цен на него, сказал зампред правления "Газпрома" Александр Медведев агентству Reuters. "Европа полностью просчиталась, когда решила, что ей не понадобится много дополнительного газа, а если он все-таки понадобится, то его можно будет получить из источников вне России", — сказал Медведев.

"Газпром" в 2019 г. собирается начать крупномасштабные поставки газа в Китай. Однако Медведев говорит, что российский концерн сможет удовлетворить спрос как Европы, так и Азии. По его мнению, ЕС следует определиться с источником поставок газа в ближайшее время для удовлетворения растущего спроса при снижающейся добыче.