Жителей Московского региона напоют башкирским молоком

В Московском регионе появится новый молочный комплекс на 2 тысячи коров. Соответствующее соглашение заключили глава ведомства Андрей Разин и председатель совета директоров одного из агрохолдингов Башкортостана.



Компания − крупнейший производитель молочной продукции в Башкортостане. Йогурты, кефир, масло, молоко, сливки, творог, производимые компанией, известны не только в республике, но и за ее пределами, сообщает «Подмосковье сегодня».

«Новый молочный комплекс планируется построить в 2019 году. Участок для строительства этого сельскохозяйственного производства мы сейчас подбираем и в ближайшие дни представим коллегам из Башкортостана на выбор», - рассказал Разин.