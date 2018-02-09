Экспертами подготовлен сценарий повышения пенсионного возраста

Эксперты рассказали о том, что наиболее рациональным решением для страны должно стать изменение пенсионного возраста для мужчин до отметки в 63 года, а для женщин аналогичный показатель должен быть равен 60-ти годам.

По их мнению, отметку нужно повышать из-за рисков сокращения экономически активного населения, роста теневого сектора экономики и уменьшения среднего трудового стажа. Главной целью увеличения пенсионного возраста эксперты называют повышение возможности для роста пенсий и снижение нагрузки пенсионной системы на бюджет и экономику.

Однако авторы доклада отметили и минусы повышения пенсионного возраста в России: вероятное увеличения уровня бедности россиян, безработицы и даже смертности населения.

Доклад подготовлен экспертами РАНХиГС, передает РБК.