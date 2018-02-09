Новосибирский механический завод «Искра» подвел итоги работы предприятия в 2017

7 февраля состоялась пресс-конференция, в ходе которой были затронуты темы работы завода в 2017 году, перспективы развития производства, соответствия фактических характеристик продукции завода требованиям международных и национальных стандартов.

Объем реализации продукции АО «НМЗ «Искра», входящего в состав ГК «Ростех», в 2017 году составил 4 578,0 млн рублей, что на 194,19 млн рублей превысило показатели 2016 года. По основным видам выпускаемой продукции производство завода загружено на полную мощность.

В 2017 году чистая прибыль предприятия — 350,0 млн рублей. Средняя заработная плата сотрудников – 46,7 тыс. рублей. Рост объема реализации в 2017 году произошел за счет увеличения поставок продукции на внутренний рынок. В 2017 году на внутренний рынок предприятие поставило продукции и оказало услуг на сумму 3567,66 млн рублей, что на 4,5% превышает показатели 2016 года. Суммарный объём выручки от экспортных продаж в 2017 году составил 1 010,71 млн рублей. По итогам 2017 года наибольшая доля от совокупного объема экспортной продукции приходилась на Казахстан — 53,9 %. Объём поставок средств инициирования потребителям в Казахстане составил в 2017 году более 506,3 млн рублей.

Основные направления деятельности завода — разработка и изготовление промышленных средств инициирования для горнорудной и угольной промышленности. Сегодня на долю «Искры» приходится порядка 72-75% российского рынка горнодобывающей промышленности. Приоритет дальнейшего технического развития завода — разработка и производство электронных систем взрывания.