ЦБ лишил лицензии очередной московский банк

В пятницу, 9 февраля, Центробанк лишил лицензии очередной московский банк. Согласно последней информации, регулятор обнаружил в деятельности организации ряд нарушений.

Речь идет о банке "Финансово-промышленный капитал", который не соблюдал основные положения законов в сфере противодействия отмыванию доходов, которые были получены нелегальным путем, передает kp.ru.

Более того, кредитная организация проводила теневые валютно-обменные операции.

Как подчеркивается на официальном сайте ЦБ, банк занимал 297-е место в РФ по величине активов по состоянию на 1 января текущего года.