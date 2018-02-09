Власти выделят 16 млрд рублей на больницы в российских регионах

Власти России намерены выделить в 2018 году на реконструкцию и строительство больниц в регионах 16 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение уже отдало правительство Российской Федерации.

В сообщении подчеркивается, что объем субсидий, распределенных по 24 объектам здравоохранения в 22 субъектах страны, в текущем году достигнет 16 414,3 миллиона рублей.

Предполагается также, что в 2019 году эта сумма составит 8392,5 миллиона рублей, а в 2020 году данный показатель будет на уровне 3167,5 миллиона рублей, передает "Газета.Ru", ссылаясь на распоряжение российского правительства от 8 февраля текущего года.