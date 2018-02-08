У России снова огромные государственные долги

В 1998 году валютный госдолг России составлял 188 млрд долл., что на тот момент превышало 146% ВВП. После дефолта дела пошли на поправку, гигантский советский долг, который все 1990-е был как стотонные кандалы на ногах экономики, почти полностью вернули уже в 2007 году.



Как выяснилось, к началу 2018 г. внешние госзаймы без лишнего шума подросли до 51,17 миллиарда. Большей частью на 38 млрд долл. это валютные гособлигации, причём некоторые будут погашать аж до 2047 года. Зато напрямую другим государствам мы не должны почти ничего. Нынешний долг Парижскому клубу – смешные для наших масштабов 594 миллиона.



Другое дело, есть ещё общий внешний долг страны, включая займы банков, компаний и пр. Вот он приличный, что само по себе неплохо. Потому что это деньги, которые заняли там, но на развитие нашей страны. К 2014 г. этот всеобщий долг перерос 700 млрд долл., из них 200 должны были банки, 300 – предприятия. С тех пор все, кто мог, валютные долги возвращали в ударном порядке, к 2018 г. общая сумма упала до 529 миллиардов. Кстати, этот авральный возврат во многом и вызвал сильное падение рубля и курсовую лихорадку 2014–2016 годов.



Вторая часть долгов – государственные внутренние займы. Берут в рублях, у своих, надолго и очень много. К январю 2018 г. накрутилось ни много ни мало 9,137 триллиона. Правда, из них живых денег – 7,24 трлн руб., ещё 1,8 трлн руб. пришлось на гарантии, которые щедро раздал бюджет под различные начинания. На 83% долг набрали через разного рода федеральные рублёвые облигации. Деньги дешёвые, но не бесплатные. Самая занятная цифра – это 527 млрд руб., которые в прошлом году бюджет заплатил как проценты по данным бумагам. Для сравнения: это общий доход примерно пяти не самых бедных регионов. Тут интересно что этот рублёвый долг не только дорог, но и разрастается очень мощно. Только за 2017 г. заняли дополнительные 1,146 триллиона. Это годовая прибавка почти в 20%.



Понятно, эти займы латали казну и очень помогли, особенно в самые трудные 2014–2016 годы. Но дальше надо соизмерять и думать. Иначе такими темпами выплаты по процентам из федеральной казны быстро дорастут до триллиона в год. То есть на обслуживание долга будет уходить почти как на образование или медицину.



