На международном рынке производителей гражданских авиалайнеров России принадлежит один процент, который прописался где-то рядом со статистической погрешностью. Современных отечественных самолётов даже в российских авиакомпаниях всего около трёх процентов.



Минпромторг и ОАК не делают ничего для ритмичного и массового выпуска серийных отечественных авиалайнеров, прикрываясь проектами «Суперджет» и МС-21. Где среднемагистральный Ту‑204СМ, улучшенная и модернизированная версия самолёта с экипажем из двух человек и самым совершенным на сегодняшний день бортовым радиоэлектронным оборудованием? Сертифицирован, но не строится.



Широкофюзеляжный Ил‑96‑400М – дальше разговоров дело не идёт. Турбовинтовой регионал Ил‑114 – третий год совещаний, заседаний, и никаких практических результатов. Ту‑334, который требуют от ОАК силовые структуры и Специальный лётный отряд (СЛО), тормозится всеми доступными способами. Не станет сюрпризом, если подобный номер устроят и с перспективным проектом ближнесреднемагистрального авиалайнера МС‑21.



Вредительство, выполнение неких обязательств перед западными партнёрами, шкурный интерес? Или элементарная профнепригодность управленцев? Минпромторг кивает на ОАК, ОАК – на Минпромторг. Минтранс, по сути, самоустранился – нет своих самолётов, извольте обеспечить беспошлинный ввоз иномарок, иначе недешёвые авиабилеты станут дороже ещё на четверть. Управление отраслью ведётся крайне неэффективно или это преступный сговор против российского авиастроения на высоком государственном уровне?



