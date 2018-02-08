В Госдуму внесли законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ

В Государственную думу РФ внесли очередной законопроект о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Авторами инициативы являются депутаты от "Справедливой России".

Документ предполагает, что 13 процентов, как и сейчас, будут платить все россияне, кроме тех, кто зарабатывает в год более 24 миллионов рублей. С последних предлагается взимать налог в размере 18 процентов.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что принятие законопроекта принесет в бюджет страны около 200 млрд рублей. Небольшое количество налогоплательщиков и крупные финансовые потоки, которые возможно отследить, позволят налоговым органам относительно безболезненно адаптироваться к новым условиям работы, считают депутаты.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ планирует повысить ставку НДФЛ до 15% для той категории граждан, которые получают высокую оплату труда. Речь идет о заработной плате от 7 до 10 млн. рублей в год.