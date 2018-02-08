Аналитики оценили вероятность начала угрожающей России Великой депрессии

На этой неделе был опубликован прогноз, согласно которому мир может ждать повторение рецессии 2008 года, которая больно ударила по экономике России. Насколько вероятен такой вариант развития событий?

Первый рабочий день Джерома Пауэлла на посту главы Федеральной резервной системы США ознаменовался резким обвалом американских фондовых рынков. В минувший понедельник промышленный индекс Dow Jones потерял 4,6%, индекс S&P 500 — 4,1%, NASDAQ — 3,78%.









Политическое руководство США поспешило успокоить общественность. Представитель Белого дома Радж Шах заявил, что рыночные колебания не могут повлиять на фундаментальные основы экономики. По словам Шаха, администрация президента Дональда Трампа движется в правильном направлении, поэтому волноваться не о чем.

Слова спикера Белого дома должного эффекта не произвели. Во вторник биржи Азии и Европы дружно ушли в красную зону. Так, японский Nikkei снизился на 4,73% (худший показатель за 18 лет), китайский Shanghai Composite потерял 3,35%, немецкий DAX - 2,06%, французский CAC 40 — 2,17%.









На фоне этого падения один за другим стали публиковаться пророчества о том, что мир ждет новый экономический кризис, подобной Великой депрессии 1929 - 1933 годов. Авторы мрачных прогнозов ссылаются на слова Джанет Йеллен, предшественницы Джерома Пауэлла на должности руководителя ФРС. На прошлой неделе Йеллен высказала мнение, что в настоящий момент рынок перегрет и это представляет угрозу для экономики.









Некоторые отечественные специалисты принялись пугать сограждан повторением кризиса 2008 года, который стартовал со схлопывания «ипотечного пузыря» в США и впоследствии больно ударил по России. Сергей Хестанов из РАНХиГС предрек, что в случае возникновения серьезных проблем в мировой экономике РФ ждет падение рубля, значительный рост инфляции и количества безработного населения.

Между тем, говорить о новом кризисе в США и других крупных экономиках, от которых зависит наша страна, сегодня преждевременно, заявили эксперты, опрошенные «Газетой.Ru». Так, аналитик Оксана Холоденко отметила, что регуляторы (тот же Федрезерв) держат руку на пульсе и готовы предпринять шаги по стабилизации финансовой системы, если возникнет необходимость.

По мнению собеседников издания, обозначившийся тренд на снижение не будет долгосрочным. Это значит, что второго издания кризиса-2008 россиянам пока можно не бояться.