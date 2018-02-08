ПРИЛОЖЕНИЕ "А"

УВЕДОМЛЕНИЕ

Шкала: Свыше 2.000.000 евро

ОКРУЖНОЙ СУД ЛАРНАКИ

Основной иск № 109/15

КАСАТЕЛЬНО ЗАКОНА № 121(I)/2000 ОТ 2000 ГОДА "О РЕШЕНИЯХ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ (ПРИЗНАНИЕ, РЕГИСТРАЦИЯ И ИСПОЛНЕНИЕ НВ ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА)"

И

Касательно заявления АДНАНА АБДУЛЛАЕВИЧА МУЗЫКАЕВА

И

1. АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ГИТЕЛЬСОН

2. "ЛЕАГРОС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" (LEAGROS INVESTMENTS LIMITED)

3. ЕВСТАФИОС КИТТИС (EFSTATHIOS KITTIS)

4. ИННА РУНОВА (INNA RUNOVA)

5. "ДОМИНГЕС КО ЛИМИТЕД" (DOMINGES CO LIMITED)

6. "ДИНАДДО ЛИМИТЕД" (DINADDO LIMITED)

7. ТАЙСЕР САЛЕХ ((TAISIR SALEH)

8. МИХАЛИС МИХАИЛИДИС (MICHAEL MICHAILIDES)

Ответчики

ИННЕ РУНОВОЙ, которая родилась в России

Уведомляем Вас о том, что АДНАН АБДУЛЛАЕВИЧ МУЗЫКАЕВ подал к Вам вышеуказанный иск от 16/06/2017 г. в Окружном суде Ларнаки.

Заявитель (Истец) ходатайствует, среди прочего:

(I) Вынести декларацию Суда, в которой будет заявлено, что Ответчики под №№ 1-8 вступили в сговор и/или совершили мошенничество в течение различных периодов времени, осуществив передачи и/или размещение акций компании-ответчика под № 2 с целью препятствовать и/или создать задержки истцу-заявителю в возмещении суммы, присужденной истцу-заявителю по решению суда по делу № 1-26/2011 от 04.04.2011 года, вынесенному Мещанским районным судом города Москвы в Российской Федерации и зарегистрированному в Республике Кипр по решению Окружного суда Ларнаки от 04/11/2016 года по общему заявлению № 109/2015.

(II) Решение и/или постановление Уважаемого суда о признании недействительной передачи 12/11/2008 года Ответчиком под № 1, а также регистрации на имя Ответчика под №4 4.999 обычных акций в акционерном капитале компании-ответчика под № 2.

И Вам предлагается в течение 15 дней после публикации настоящего уведомления подать в Суд отметку о явке. Имейте в виду, что если Вы не организуете явку в суд, вышеуказанный АДНАН АБДУЛЛАЕВИЧ МУЗЫКАЕВ может потребовать рассмотрения его иска к Вам от 16/06/2017 года и решение может быть принято без Вашего присутствия (заочно).

(Подпись)....................... (Подпись).......................

"Chriso Sawa LLC"

"MICHAEL VORKAS &

ASSOCIATES LLC" Адвокаты истца

Адвокаты истца

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУДА

Явка может быть зарегистрирована лично или через адвоката у Делопроизводителя вышеуказанного Суда, предоставив верную копию отметки о явке вышеуказанным адвокатам Заявителя (истца) по адресу Леофорос Макариу 95, 1 этаж, офис 102, Никосия, Кипр.

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